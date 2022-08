Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Brand

Am Sonntag, 14. August 2022, gegen 19.50 Uhr, wurde der Polizei ein Brand eines Waldstücks in der Dorfstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei waren bereits Flammen in Bereich der Baumkronen feststellbar. Die Feuerwehren Langförden und Vechta brachten den Brand unter Kontrolle und konnten ihn unter Einsatz von 7 Fahrzeugen und 53 Personen löschen. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 14. August 2022, 21.20 Uhr befuhr eine 56-jährige Autofahrerin aus Twistringen (Landkreis Diepholz) die Willohstraße in Richtung Windallee. Eine 16-Jährige aus Vechta befuhr zu dieser Zeit mit einem E-Scooter den Radweg der Windallee in Richtung Diverstraße. Sie wollte dann die Straße im Einmündungsbereich der Willohstraße/Windallee überqueren. Dabei kollidierte die Autofahrerin mit der Fahrradfahrerin, wobei die 16-Jährige leicht verletzt wurde.

Holdorf - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am vergangenen Freitag, 12. August 2022, zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr versuchten unbekannte Personen in ein Wohnhaus im Westring einzudringen. Die Personen gelangten zwar nicht ins Wohnhaus, verursachten aber Sachschaden in Höhe von 400,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Goldenstedt - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 12. August 2022, 13.50 Uhr entwendeten unbekannte Personen in Goldenstedt, Hauptstraße, die Geldbörse einer 80-jährigen aus deren Einkaufskorb. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die 80-Jährige für Einkäufe in dem dortigen Verbrauchermarkt auf. Ihren Einkaufskorb hatte sie im Einkaufwagen abgestellt. Durch eine weibliche Person wurde die 80-Jährige scheinbar abgelenkt. Dabei handelte es sich um eine ca. 150 cm große, schlanke Frau, im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Sie hatte lange, schwarze Haare und trug eine hellblaue Jeans. Kurze Zeit später wurde mit der EC-Karte der 80-jährigen ein Geldbetrag abgehoben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

Bakum - Brand

Am Freitag, 12. August 2022, 04.04 Uhr geriet im Overbergring, ein auf dem Balkon einer Wohnung befindliches Europaletten-Regal aus bislang unbekannter Ursache in Band. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Bakum unter Einsatz von 4 Fahrzeugen und 26 Personen gelöscht. Der Bewohner der Wohnung, ein 29-Jähriger, blieb unverletzt.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Donnerstag, 11. August 2022, 19.30 Uhr bis Freitag, 12. August 2022, 09.30 Uhr zerstachen unbekannte Personen im Kiefernweg, die linken Reifen eines VW Multivan. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 240,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Donnerstag,11. August 2022, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.15 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person in der Dobbenstraße eines VW Golf, indem die Person den Lack der Motorhaube durch Kratzer beschädigte. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 12. August 2022, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Deichstraße ein Pedelec des Herstellers Performance MD 11 Brose. Das Fahrrad stand mittels Rahmenschloss und Einsteckkette vor der Haustür eines dortigen Wohnhauses. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 12. August 2022, 09.00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Vechta den Visbeker Damm in Fahrtrichtung Visbek. Hier überholte er ein Landwirtschaftliches Fahrzeug mit Anhänger. Der 20-Jährige übersah den Pkw einer 23-Jährigen aus Visbek, die den Visbeker Damm in entgegengesetzter Richtung befuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, versuchte der 20-Jährige auszuweisen bzw. vor dem Gespann auf die rechte Fahrbahn einzuscheren. Hierbei kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit dem Pkw der 23-Jährigen. Im selben Moment kam es zu einem Kontakt des Pkw des 20-Jährigen mit dem Traktor. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 6500,00 Euro. Der Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Samstag, um 12.02 Uhr befuhr ein 54-Jähriger aus Stolberg, ein 64-Jähriger aus Havixbeck, eine 61-Jährige aus Bergisch-Gladbach und eine 36-Jährige aus Bramsche mit ihren Pkws hintereinander die L 67 in Richtung Vörden. Als die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen mussten, fuhr die 36-jährige Autofahrerin hinten auf, so dass die Fahrzeuge zusammengeschoben wurden. Hierbei wurde die 61-Jährige leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

