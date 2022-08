Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Polizeiinspektion Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

In der Zeit von Montag, 8. August 2022, bis Sonntag, 14. August 2022, fanden im Bereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Geschwindigkeitskontrollen statt.

Hier mussten die Polizeibeamtinnen und -beamten insgesamt 87 Verstöße feststellen.

Die Negativ-Spitzenreiter dieser Woche wurden am Montag, 8. August 2022, gemessen. Hier kontrollierten die Polizeibeamten die Geschwindigkeit auf der Ortsumgehung Cloppenburg (B72 in Richtung A1). Zwei Verstöße lagen dabei auch im Bereich von Fahrverboten. Ein männlicher Autofahrer aus Werlte wurde hier mit 147 km/h und eine Autofahrerin aus Essen (Oldenburg) wurde mit 175 km/h bei erlaubten 100km/h gemessen.

Ebenfalls am Montag führten die Polizeibeamten in Schneiderkrug, Hansestraße, B69 in Richtung Langförden, Messungen durch. Hier wurde ein junger Autofahrer aus Willebadessen innerhalb geschlossener Ortschaften mit 93 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.

