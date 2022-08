Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl und Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 12. August 2022, 14.15 Uhr und Montag, 15. August 2022, 7.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen auf die Baustelle des neuen Baugebietes Am Schützenplatz und entwendeten mehrere 100 Liter Diesel aus verschiedenen Baumaschinen. Außerdem drangen sie in zwei Baubuden ein und es kam dort zu mehreren Farbschmierereien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Lastrup - Brand

Am Montag, 15. August 2022, gegen 6.00 Uhr wurde der Polizei ein Waldbrand in der Straße Osterhauk gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten dort trockene Blätter, Altholz und Strauchwerk in Brand. Die Bäume sind ruß geschwärzt, haben aber selbst nicht gebrannt. Durch die Feuerwehr Lastrup wurde der Brand abgelöscht und ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf das Waldgebiet verhindert.

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 12. August 2022, 10.00 Uhr und Samstag, 13. August 2022, 18.00 Uhr, warfen bislang unbekannte Personen in der Straße am Sportplatz eine Scheibe eines Bushaltestellenhäuschens ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 15. August 2022, um 10.50 Uhr, wollte eine 61-jährige Autofahrerin aus Löningen vom Werwer Weg links auf die Haselünner Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 52-jährigen Pedelec-Fahrer aus Löningen, der den Radweg vom Birkenweg kommend in Fahrtrichtung stadtauswärts befuhr und in den Werwer Weg abbiegen wollte. Bei dem Unfall wurde der Pedelec-Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 15. August 2022, um 17.20 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cappeln und ein 68-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Sevelter Straße in Richtung Cloppenburg. Der Pedelec-Fahrer fuhr auf der Fahrbahn und wollte nach links auf einen Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dies nicht rechtzeitig und eindeutig angekündigt, sodass der Autofahrer den Pedelec-Fahrer überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 54-jährige Mann leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

