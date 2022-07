Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Baustelle

Heinsberg (ots)

Ein in Sanierung befindliches Betriebsgebäude an der Rudolf-Diesel-Straße war am Sonntag (24. Juli), gegen 19.45 Uhr, das Ziel unbekannter Täter. Diese drangen in das Gebäude ein und stahlen diverse elektrische Werkzeuge.

