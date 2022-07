Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 201 vom 23.07.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Hückelhoven-Baal, Wohnungseinbruch

Am Freitag, 22.07.2022, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 10.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter über den Garten auf die Terrasse eines Einfamilienhauses auf der Nordstraße. Hier drückten die Täter die Rollladen einer Terrassentür nach oben und drangen so ins Innere des Hauses ein. Das Schlafzimmer im ersten Obergeschoss wurde durchwühlt und Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Heinsberg, Diebstahl eines Rollers

Unbekannte entwendeten am Freitag, 22.07.2022, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr, einen Roller der Marke "Motowell" vom Parkplatz des Bahnhofes Heinsberg auf der Industriestraße. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen ca. 100 Meter weiter im Gleisbett, erheblich beschädigt, aufgefunden und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an den Eigentümer übergeben werden.

Erkelenz-Granterath, Diebstahl von Arbeitsmaschinen

Aus einem Arbeitsfahrzeug, das unverschlossen auf der Brunnenstraße geparkt war, wurden am Freitag, 22.07.2022, um 03.00 Uhr, durch einen unbekannten Täter mehrere Arbeitsmaschinen entwendet. Der Täter konnte unerkannt die Tatörtlichkeit verlassen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Heinsberg-Grebben, Kupferdiebstahl

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag, 21.07.2022 auf Freitag, 22.07.2022, Zugang zu einem Lagerplatz einer Firma auf der Glanzstoffstraße, indem sie den Gitterstabzaun im rückwärtigen Grundstücksbereich durchtrennten. Vom Grundstück wurden diverse Kupferreste und ein Verlängerungskabel einer Hebebühne entwendet. Es ergaben sich keine Hinweise zu den Tatverdächtigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell