Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen

Wassenberg-Luchtenberg (ots)

Ein an der Straße Neusser Weg parkender Pkw wurde in der Nacht zum 21. Juli (Donnerstag) aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und stahlen eine Tasche mit sechs Angeln. Der Eigentümer hörte gegen 2 Uhr in der Nacht ein lautes Geräusch. Als er nach dem Rechten sah, sah er eine unbekannte Person mit einem Fahrrad in Richtung Neußer Weg/Im Deick flüchten. Der Flüchtige war zirka 180 bis 190 Zentimeter groß, schwarz gekleidet, trug eine Kapuzenjacke und eine große schwarze Tasche unter dem Arm. Zeugen, die den Täter bei seiner Flucht beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Angeln machen können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg gegeben werden oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

