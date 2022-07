Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Zwischen 13 Uhr am Dienstag (19. Juli) und 13.30 Uhr am Donnerstag (21. Juli) drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hochstraße ein. Sie entwendeten unter anderem diverse Elektroartikel, Bargeld und Dokumente.

