Schramberg-Sulgen (ots) - In der Sulgauer Straße hat sich am Montagmittag ein Unfall ereignet, bei dem über 10.000 Euro Schaden entstanden. Ein 88-jähriger Audi-Fahrer war auf dem Weg in die Gartenstraße. Als er sich auf der Linksabbiegespur einordnete, streifte er versehentlich einen Mercedes mit einem 41-jährigen Fahrer am Steuer, der sich auf der Geradeausspur befand. Der Unfallverursacher wurde verwarnt. Sein ...

