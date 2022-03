POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch ins Schulgebäude

Haselünne/Herzlake (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Haselünne in der Straße Mittelkamp 1 zu einem Diebstahl. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer verschlossenen Maschinenhalle und entwendeten aus einem Traktor ein GPS-Empfänger und aus einem weiteren Traktor ein Display. In derselben Nacht kam es auch in Herzlake in der Straße Am Eichenhain zu einem Diebstahl. ...

