POL-EL: Gölenkamp - Quad gestohlen

Sögel (ots) - Am Mittwoch kam es in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr bei der Tennishalle am Rothenbacher Weg in Sögel zu einem Diebstahl eines grünen Kinderfahrrades der Marke "Cube". Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike in der Rahmengröße 24. Es war zur Tatzeit neben einer Hecke, unmittelbar der Tennishalle, abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer ...

