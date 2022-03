Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne/Herzlake - GPS Empfänger gestohlen

Haselünne/Herzlake (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Haselünne in der Straße Mittelkamp 1 zu einem Diebstahl. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer verschlossenen Maschinenhalle und entwendeten aus einem Traktor ein GPS-Empfänger und aus einem weiteren Traktor ein Display. In derselben Nacht kam es auch in Herzlake in der Straße Am Eichenhain zu einem Diebstahl. Hier wurde ebenfalls ein GPS-Empfänger und ein Display aus einem Traktor entwendet und ein weiterer GPS-Empfänger aus einem anderen Traktor. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

