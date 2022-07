Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 202 vom 24.07.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Hückelhoven-Ratheim, Brandstiftung

Am Samstag, 23.07.2022, um 07.48 Uhr, wurde durch Spaziergänger ein Kleinkraftrad festgestellt, das offensichtlich in Brand gesetzt und zuvor von unbekannten Tatverdächtigen auf dem Spazierweg Stille Wasser abgestellt worden war. Wenige Stunden später wurde auf einer Polizeiwache eine Anzeige wegen des Diebstahls eines solchen Kleinkraftrades angezeigt. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem ausgebrannten Fahrzeug um das entwendete Kleinkraftrad. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Geilenkirchen-Lindern, Diebstahl aus PKW

Unbekannte drangen im Zeitraum von Freitag, 22.07.2022, 18.30 Uhr bis Samstag, 23.07.2022, 08.30 Uhr in ein Fahrzeug auf der Straße Oberste Hof ein und durchsuchten dieses. Es konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden, so dass davon ausgegangen wird, dass das Fahrzeug mit technischen Hilfsmittel geöffnet wurde. Aus dem Fahrzeug wurden zwei Tablets, eine Aktentasche und ein Schlüssel entwendet. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen nicht vor.

Hückelhoven-Hilfarth, Versuchter Einbruch

Im Zeitraum zwischen Freitag, 22.07.2022, 20.00 Uhr und Samstag, 23.07.2022, 08.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch Gewalteinwirkung auf das Garagentor Zutritt zur Garage eines Einfamilienhauses auf der Wolfstraße zu erlangen. Den Tätern gelang es nicht, in die Garage einzudringen, so dass es beim versuchten Einbruch blieb. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Übach-Palenberg, Sachbeschädigung an PKW

Der Halter eines PKW wurde am 24.07.2022 gegen 00.55 Uhr durch einen Knall vor dem Haus aufmerksam. Über seine Türklingel-Kamera stellte er eine unbekannte männliche Person fest, die sich an seinem Fahrzeug befand, das vor seinem Haus auf der Otto-von-Hubach-Straße abgestellt war. Als die unbekannte Person durch den Fahrzeughalter angesprochen wurde, flüchtete diese in Richtung der Tennisanlagen. Bei der Nachschau am Fahrzeug konnten Kratzer am rechten Außenspiegel festgestellt werden. Der Tatverdächtige konnte nicht mehr aufgefunden werden. Die Videoaufnahmen wurden gesichert, die Ermittlungen aufgenommen.

