Visbek - Einbruch in ein Firmengebäude

Von Freitag, 12. August 2022, 13.30 Uhr bis Montag, 15. August 2022, 06.45 Uhr gelangten unbekannte Personen in der Straße Erlte auf ein Betriebsgelände. Auf dem Gelände brachen sie die Tür zu einem Lager-/Geräteschuppen auf und entwendeten einen Bosch Bohrhammer, einen Makita Akkuschrauber mit Ladegerät und zwei Akkus sowie einen Solo Akkuschrauber. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445-95047-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 12. August 2022, entwendeten unbekannte Personen in der Graf-von-Galen-Straße das verschlossen abgestellte blaue Pedelec des Herstellers Gazelle einer 52-Jährigen aus Vechta. Es stand auf dem Hof eines dortigen Wohnhauses. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 14. August 2022, zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein verschlossenes Fahrrad der Marke Morrison, welches vor einem Naturbad in der Schulstraße abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Einbruch in eine Maschinenbaufirma

In der Zeit zwischen Freitag, 12. August 2022, 18.00 Uhr und Montag, 15. August 2022, 9.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zum Außengelände einer Maschinenbaufirma im Fladderweg und entwendete zwei große Aluminium-Platten. Vermutlich nutzten die Personen ein Fahrzeug zum Abtransport. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand

Am Montag, 15. August 2022, gegen 19.30 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Straße Campemoor mitgeteilt. Es handelte sich dabei um einen Stall. In diesem Stall waren im Dachgeschoss Strohballen eingelagert. Diese gerieten aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Das Gebäude wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr war mit 75 Personen und 13 Fahrzeugen im Einsatz.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein Jugendlicher aus Holdorf befuhr am Montag, 15. August 2022, um 18.10 Uhr die Steinfelder Straße mit einem Kleinkraftrad und einer Geschwindigkeit von 45 km/h. Er war jedoch lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 10. August 2022, 15.25 Uhr befuhren ein 51-jähriger Mann aus Bühren mit einem Lkw und eine 32-jährige Frau aus Bösel mit ihrem Pkw die B 69 von Diepholz kommend in Fahrtrichtung Calveslage. Aufgrund einer roten Ampel verringerte der Fahrer des Lkw seine Geschwindigkeit. Die nachfolgende 32-jährige Frau fuhr daraufhin auf den noch langsam rollenden Lkw auf. Durch den Aufprall erlitt die Frau leichte Verletzungen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Montag, 15. August 2022, um 9.50 Uhr, fuhr eine 79-jährige Autofahrerin aus Vechta auf der Lohner Straße in Richtung Damme und kam nach links ab in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit einem ihr entgegenkommenden 67-jährigen Autofahrer aus Holdorf. Die Autofahrerin aus Vechta sowie der Autofahrer aus Holdorf und seine 65-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 13. August 2022, zwischen 4.45 Uhr und 5.00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Auto auf dem Visbeker Damm in Richtung Visbek. Auf Höhe der Straße "Auf dem Engelken" kam in der Kurve ein 53-jähriger Taxifahrer entgegen. Die unbekannte Person schnitt mit dem Auto die Kurve so, dass das entgegenkommende Taxi beschädigt wurde. Die unbekannte Person entfernte sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 15. August 2022, kam ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw in der Vechtaer Straße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast. Anschließend verließ er die Unfallstelle in Fahrtrichtung Vechta, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Unfallspuren gibt es Hinweise auf einen Pkw des Herstellers Audi in der Farbe anthrazit. Der entstandene Sachschaden am Lichtmast beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 0444280846-0 entgegen.

