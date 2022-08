Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 16. August 2022, kam es um 21.30 Uhr in der Eschstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg und eine 21-Jährige Autofahrerin aus Lastrup befuhren in genannter Reihenfolge die Eschstraße in Richtung Löninger Straße. An der Ampelanlage Eschstraße/Ecke Löninger Straße musste der 21-Jährige verkehrsbedingt auf der linken Abbiegespur halten. Die Lastruperin erkannte dieses zu spät und fuhr dem PKW des Cloppenburgers hinten auf. Durch den Aufprall wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 1500 Euro.

Löningen - Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Am Dienstag, 16. August 2022, kam es gegen 17.30 Uhr bei einem Kiosk in der Lagestraße zu einer gefährlichen Körperverletzung: Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei bislang unbekannte Täter grundlos auf einen 18-jährigen Löninger zugestürmt sein. Sie sollen ihn ins Gesicht und gegen die Brust geschlagen haben und auch noch auf ihn eingetreten haben, als er bereits am Boden lag. Als ein Zeuge dem 18-Jährigen zur Hilfe eilte, flüchteten die Täter fußläufig in Richtung Mühlenstraße und von dort in unbekannte Richtung. Der 18-Jährige erlitt durch die Handgreiflichkeiten leichte Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Sie konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1)

- männlich, - 15 bis 16 Jahre alt, - ca. 150 bis 160 cm groß, - südländisches Erscheinungsbild, - bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen Jogginghose.

Täter 2)

- männlich, - 15 bis 16 Jahre alt, - ca. 160 bis 170 cm groß, - südländisches Erscheinungsbild, - trug einen dunklen Anglerhut, - bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und dunkler, kurzer Jogginghose .

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, 09. August 2022, gegen 10.05 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofsallee zum Diebstahl einer roten Ledergeldbörse samt Inhalt einer 82-Jährigen aus Löningen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 16. August 2022, kam es gegen 17.10 Uhr auf der Bundesstraße B213 in Höhe der Ausfahrt Linderner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 32-jähriger Mann aus Lastrup befuhr mit seinem PKW die Ausfahrt der B213 aus Cloppenburg kommend und beabsichtigte, nach rechts auf die Linderner Straße in Richtung Lindern abzubiegen. Hierbei übersah er einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden PKW eines 35-Jährigen aus Cloppenburg und fuhr auf diesen auf. Durch den Unfall wurden zwei Insassen aus dem PKW des Cloppenburgers, ein 13-jähriges Mädchen und ein 15-jähriger Junge, leicht verletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 3000 Euro.

Cappeln - Diebstahl von Zink-Dachrinnen und -Fallrohren

Zwischen Donnerstag, 04. August 2022, 15.00 Uhr, und Freitag, 12. August 2022, 14.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Hüttenkamp Zink-Dachrinnen und -Fallrohre von einem leerstehenden Gehöft. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Emstek OT Bühren - Einbruch in Neubau

Zwischen Donnerstag, 11. August 2022, 17.30 Uhr, und Freitag, 12. August 2022, 12.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter Am Zuschlag gewaltsam in die Garage eines noch nicht bezogenen Neubaus ein. Entwendet wurde nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

