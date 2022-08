Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - positives polizeiliches Fazit zum Verlauf des diesjährigen Stoppelmarktes

Von Donnerstag, 11. August 2022, bis Dienstag, 16. August 2022, fand der diesjährige Stoppelmarkt in Vechta statt. Gestern startete der letzte Tag des Stoppelmarktes 2022 um 13.00 Uhr mit dem traditionellen Familientag. Am letzten Stoppelmarkttag strömten, insbesondere in den Abendstunden zum Abschlussfeuerwerk, nochmals viele Besucher*innen auf das Marktgelände, sodass der Festplatz in den frühen Abendstunden gut gefüllt war. Nach dem Feuerwerk, um 22.00 Uhr, und dem damit offiziellen Abschluss des Marktes, machten sich die meisten Gäste auf den Heimweg. Der Abwanderungsverkehr erfolgte rege, aber reibungslos. Die Fahrgeschäfte und Festzelte schlossen gegen 01.00 Uhr. Auch am letzten Markttag hatte die Polizei nur wenige, volksfesttypische Delikte, wie Diebstähle, zu verzeichnen. EKHK Günter Stukenborg, Leiter des Polizeikommissariats Vechta, zog damit ein positives Fazit zum Stoppelmarkt: "Gemessen an der Vielzahl der Besucher*innen des Marktes darf man von einem friedlichen Fest sprechen. Die Zahl der uns bekannt gewordenen Straftaten entspricht mit dem Stand von heute dem Niveau der zurückliegenden Jahre. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Abstinenz haben die Menschen bei tollstem Sommerwetter einfach fröhlich, ausgelassen und unbeschwert miteinander feiern können."

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell