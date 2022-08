Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 16. August 2022, und Mittwoch, 17. August 2022, entwendete eine bislang unbekannte Person das hintere Kennzeichen von einem Kia, Cee'd, welcher in der Straße Überm Meeschen geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl

Am Mittwoch, 17. August 2022, zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen grauen Bollerwagen mit silbernem Gestell in einem Freizeitpark in der Straße Auf dem Worberg. Sie hatte ihn im Bereich der Fahrgeschäfte abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 17. August 2022, 14.20 Uhr fuhr ein 28-jähriger Lieferwagenfahrer aus Leer auf der Oldenburger Straße in Richtung Elisabethfehn und bog nach links auf ein Hofgrundstück ab. Dabei kollidierte er mit einer 44-jährigen Autofahrerin aus Barßel, welche die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der 28-jähriger Mann und die 44-jährige Frau sowie deren 16-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

