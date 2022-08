Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17. August 2022, 22.00 Uhr und Donnerstag, 18. August 2022, 9.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kennzeichenpaar von einem VW Golf, welcher auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Heukamp-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 18. August 2022, um 12.12 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Straße Zur Basilika und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 18. August 2022, gegen 14.30 Uhr, fuhr ein Autofahrer aus Cloppenburg kommend auf dem Garreler Weg und wollte nach links in die Lindenallee abbiegen, um in Richtung Falkenberg zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm auf dem Garreler Weg ein Motorradfahrer entgegen. Beide Fahrzeuge bremsten ab und hielten an. Dabei kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem Missverständnis zwischen den Fahrern. Beide fuhren gleichzeitig wieder los und beim Abbiegen des Pkw nach links, kam es zum Frontalzusammenstoß. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Straße war aufgrund des Unfalls zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell