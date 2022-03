POL-BOR: Vreden - Firmenwagen gestohlen

Rhede (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 22.00 Uhr, und Samstag, 01.00 Uhr, kam es am Rathausplatz zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die Wohnung befindet sich im 1. OG eines Mehrparteienhauses. Der oder die Täter hatten eine Terrassentür eingeschlagen und waren so in die Wohnung gelangt. Die Wohnung wurde durchsucht - ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die ...

