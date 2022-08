Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, den 18. August 2022, zwischen 09.00 Uhr und 20.54 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten PKW, Audi und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

