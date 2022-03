Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fußgänger und Autofahrerin geraten aneinander

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall am Montag in Heidenheim.

Gegen 18.45 Uhr bewegte sich eine Versammlung durch die Heidenheimer Innenstadt. Deshalb staute sich am Eugen-Jaekle-Platz der Verkehr. In einem geeigneten Moment stoppte die Polizei die Fußgänger, um den Stau an der Hauptstraße aufzulösen. Doch einzelne Fußgänger gingen weiter. In dieser Situation gerieten drei Fußgänger und eine Autofahrerin aneinander. Die Frau sei einem der Männer über den Fuß gefahren, berichteten die Fußgänger später der Polizei, die Männer seien bedrohlich auf die Frau zugegangen, berichtet die Autofahrerin. Dabei habe einer der Männer gegen ihr Auto geschlagen. Ob dabei ein Schaden entstanden ist, soll jetzt in der Werkstatt geklärt werden. Die Polizei stellte nach Ende der Versammlung die Personalien der Fußgänger fest. Die Autofahrerin hatte sich selbst bei der Polizei gemeldet. Die Polizei sucht jetzt noch Zeugen des Vorfalls. Wer den Zwischenfall gegen 18.45 Uhr am Überweg am Eugen-Jaekle-Platz, nahe der Hauptstraße, beobachtet hat oder sonst Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Schnaitheim unter der Telefon-Nr. 07321/63055 zu melden.

