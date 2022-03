Polizeipräsidium Ulm

Am Mittag fuhr ein 32-Jähriger mit seinem BMW von einem Firmengelände nach rechts in die Neuwiesenstraße. Beim Abbiegen übersah er einen Fußgänger. Dieser schob auf dem Gehweg sein Rad. Das Auto erfasste den Fußgänger und das Fahrrad. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klink. Am Fahrrad und am Auto entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Die Polizei nahm Ermittlungen gegen den Fahrer des Autos auf und sicherte Spuren.

Hinweis der Polizei: Die Zahl der Fußgänger, Fahrradfahrer, Pedelec-Fahrer und Motorradfahrer, die an Unfällen beteiligt waren, sank von 2020 auf 2021 beim Polizeipräsidium Ulm von 1.582 auf 1.379. dies entspricht einem Rückgang von 13 Prozent. Weil diese Verkehrsteilnehmer im Vergleich zu Autofahrern weniger geschützt sind, sind die Verletzungen bei Unfällen aber oft gravierender.

Tipp: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache von Unfällen sind. Vermeiden Sie deshalb jede Art von Ablenkung. Weiter Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de

