Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Diebstahl beim Einstieg in den Zug - Warnung vor Taschendieben

Mannheim (ots)

Überall wo Gedränge entsteht, Menschen abgelenkt sind oder Fremde in ihren persönlichen Distanzbereich eindringen lassen, sehen Taschendiebe ihre Chance.

So erging es einer 22-jährigen Frau vergangenen Montag (30. November). Beim Einstieg in die S3 wurde ihr am Mannheimer Hauptbahnhof aus dem Rucksack heraus die Geldbörse entwendet. Im Gedränge hat die junge Frau nicht mitbekommen, wie sich die unbekannte Person an ihrem Rucksack zu schaffen machte, das vordere Fach öffnete und die Geldbörse entnahm. Der Schaden betrug etwa 70 Euro. Angaben zu tatverdächtigen Personen konnte sie nicht machen.

Taschendiebe agieren in der Regel in gut koordinierten Gruppen und nutzen dabei verschiedene Vorgehensweisen.

In Zeiten der anhaltend sehr hohen Corona-Fallzahlen gilt das Abstandsgebot mehr denn je. Allein dieser gebotene Mindestabstand schützt potentielle Opfer in einem hohen Maße vor Taschendiebstählen.

Welche Tricks die Taschendiebe anwenden um ihre Opfer abzulenken und an Wertgegenstände zu gelangen, beschreibt die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. In europaweiter Zusammenarbeit wurde außerdem die Kampagne "STOP PICKPOCKETS - die Tricks der Taschendiebe" ins Leben gerufen. Hinweise zu diesem Thema erhält man unter www.stop-pickpockets.eu in mehreren Sprachen.

