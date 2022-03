Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg - Ohne Beute auf der Flucht

Unbekannte brachen am Wochenende in eine Firma in Zell unter Aichelberg ein.

Ulm (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer Firma in der Raubisstraße. Sie hebelten eine Tür auf, im Inneren eine weitere Tür. Offenbar machten die Einbrecher keine Beute. Der Polizeiposten Bad Boll ermittelt. Die Beamten sicherten Spuren und klären, wer für die Tat verantwortlich ist. Der Schaden am Gebäude beträgt etwa 1.500 Euro. Die Polizei bitten Zeugen um Hinweise: Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen hat, Geräusche gehört hat oder sonst Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07164/12024 zu melden.

Vorbeugung:

Gegen Einbruch und Diebstahl können Sie sich schützen. Bringen Sie Licht an Zugängen und Fensterfronten ihrer Firma an, so dass die Täter nicht ungesehen handeln können. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten von Überwachungskameras bei den polizeilichen Beratungsstellen. Die Polizei berät Sie kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent. Für die Menschen in der Region ist die Beratungsstelle unter Tel.: 0731/188-1444 zu erreichen. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

