POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Gegen Gartenmauer gefahren

Am Montag war in Aßmannshardt eine Autofahrerin kurzzeitig abgelenkt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr in Birkenharder Straße in Richtung Birkenhard. Durch ihr Baby auf dem Rücksitz war die 32-Jährige wohl kurzfristig abgelenkt. Sie verlor die Kontrolle über ihren Toyota und geriet nach links. Sie stieß gegen eine Gartenmauer. Verletzte gab es nicht. Der Schaden an der Mauer blieb wohl gering. Am Toyota entstanden mehrere tausend Euro Schaden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Quellen der Ablenkung, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen können.

