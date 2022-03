Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Einbrecher richten Schäden an

Nach mehreren Einbrüchen in den letzten Tagen in Dischingen sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, waren Einbrecher in der Nacht zum Freitag in Dischingen unterwegs. Dort suchten die Unbekannten in der Innenstadt und am Ortsrand insgesamt sechs Geschäfte auf. Sie hebelten Türen und Fenster auf oder versuchten dies. Die Taten fanden zwischen 18 Uhr und 6 Uhr statt. Die Einbrecher suchten nach Brauchbarem und nahmen in einem Fall Geld und Lebensmittel mit. Auch an einem Automaten in der Grabenstraße machten sich die Unbekannten zu schaffen. Nicht in allen Fällen waren die Einbrecher erfolgreich. Möglicherweise wurden sie an zwei Geschäften in der Grabenstraße und der Dossenberger Straße gestört und ließen von ihrem von ihrem weiteren Vorhaben ab. In der Nachtzum Samstag versuchten es die Einbrecher zwischen 18 und 6 Uhr offenbar wieder. Mit einem Hebel setzten sie an den Eingangstüren an, um diese aufzubrechen. Die hielten stand und die Einbrecher flüchteten ohne Beute. Bereits in der Nacht zum Samstag, 5. März, suchten die Täter ein Geschäft in der Dossenberger Straße auf. Die Unbekannten hebelten mit einem Werkzeug die Schiebetür am Eingang auf und gelangten so ins Innere. Aus der Kassen fanden die Täter Münzen. Dies machten sie zu ihrer Beute und flüchteten damit.

Spezialisten der Polizei sicherten in den Fällen Spuren. Sie geben den Ermittlern erste Hinweise. Die Ermittler prüfen nun auch, inwieweit die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat in den Nächten auf Freitag und Samstag verdächtige Personen in Dischingen in der Innenstadt und in der Dossenberger Straße gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen, wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heidenheim unter der Telefonnummer 07321/3220 zu melden.

Hinweis der Polizei: Speziell für Gewerbetreibende gibt die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltenshinweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

