POL-KN: (Göllsdorf, Lkr. Rottweil) Versuchter Einbruch auf der Klosterstraße (02./03.08.2022)

Öhningen (ots) - Zu einem öffentlichen Ärgernis wurde das provokante Verhalten eines fast nackten Mannes am Montagnachmittag, gegen 17.00 Uhr in der Endorfstraße Ecke Höristraße. Ein ca. 30 bis 40 Jahre alter korpulenter Mann fuhr mit einem silberfarbenen Fahrrad an zwei an der dortigen Bushaltestelle wartenden Passanten vorbei und sprach diese in der Vorbeifahrt ...

