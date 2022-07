POL-VER: ++ ERGÄNZUNG: 26-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt - Polizei sucht nach Zeugen und dem weiteren Unfallbeteiligten - weitere Hinweise zum unfallbeteiligten Caddy ++

Verden/Osterholz (ots) - Bereich PI Verden - Keine presserelevanten Ereignisse - Bereich PK Achim - Keine presserelevanten Ereignisse - Bereich ESD-BAB Langwedel Unfall unter Einwirkung von Alkohol Oyten. In den frühen Morgenstunden des 23.07.2022 befuhr der Fahrer eines Audi die BAB 1 in Fahrtrichtung Münster. In Höhe der Ortslage Oyten fuhr er ungebremst auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Der Fahrer des Audis ...

mehr