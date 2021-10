Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nächtlicher Polizeieinsatz endet für 22-jährigen Mann im Polizeigewahrsam

29223 Celle (ots)

In der vergangenen Nacht, um 03:24 Uhr, wurde der Polizei Celle eine Häusliche Gewalt in der Hohen Wende in 29223 Celle gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass es zwischen einem 22-jährigen Mann und dessen 21-jähriger Ehefrau zu Streitigkeiten mit beleidigenden und bedrohenden Äußerungen gekommen war. Diese sollten sich in Anwesenheit der Polizeibeamten fortsetzen und richteten sich zeitweise auch gegen einen ebenfalls anwesenden Sicherheitsmitarbeiter der Wohnunterkunft. Beim Versuch der Deeskalation durch räumliche Trennung der aufgebrachten Ehepartner wurde ein 48-jähriger Polizeibeamter von dem 22-jährigen Ehemann tätlich angegriffen und verletzt. Folglich wurde der 22-Jährige dem Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Celle zugeführt. Aufgrund einer festgestellten Alkoholisierung von 1,55 Promille wurde beim Tatverdächtigen eine Blutentnahme durchgeführt. Der 22-Jährige verbleibt auf richterliche Anordnung zunächst im Gewahrsam. Der Polizeibeamte ist vorerst nicht mehr dienstfähig.

