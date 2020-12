Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Außenspiegel an mehreren Autos abgetreten

WarendorfWarendorf (ots)

Am vergangenen Wochenende (11.12.2020 bis 13.12.2020) haben Unbekannte mehrere Autos in Ennigerloh beschädigt.

Die Täter haben Samstagmorgen (12.12.2020, zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr) an sechs Autos Außenspiegel abgetreten. Drei Pkw waren nachts am Ahornweg in Ennigerloh geparkt, an diesen wurden die Fahrerspiegel abgetreten. Drei weitere Autos standen an der Westkirchener Straße, auch hier haben die Täter Außenspiegel abgetreten. Zeugen hatten drei Männer beobachtet und sich bei der Polizei gemeldet. Mindestens einer der drei Unbekannten hat zwei Spiegel abgetreten. Anschließend gingen die Männer in Richtung der Straße Am Rottkamp. Sie werden wie folgt beschrieben: circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, nicht älter als 30 Jahre, trugen dunkle Kleidung und waren südländischen Typs.

Weitere Autos wurden in der Nacht von Samstag (12.12.2020) auf Sonntag (13.12.2020) in Ennigerloh-Westkirchen beschädigt. Unbekannte Täter traten an mindestens vier Autos gegen die Außenspiegel. Drei der Pkw waren auf einem Parkplatz an der Straße Neumarkt abgestellt. Vermutlich wurden die Spiegel in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 09.40 Uhr beschädigt. Einen weiteren Spiegel traten die Täter an einem Auto ab, dass circa 50 Meter weiter in einer Parkbucht abgestellt war, ebenfalls an der Straße Neumarkt.

Auch in den Straßen Gerhard-Frede-Straße und an der Warendorfer Straße wurden Beschädigungen an Pkws gemeldet.

Wer hat die Täter beobachtet oder gehört? Wer hat etwas Verdächtiges gehört oder kann Angaben zu den Unbekannten machen? Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell