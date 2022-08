Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 19/20.08.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Fahren unter Alkoholeinfluss -

Am Freitag, den 19.08.2022, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann aus Bakum mit seinem Pkw öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter der Beeinflussung von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,10 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis -

Am 19.08.2022; 22:46 Uhr, befuhr ein 16-jähriger aus Vechta mit seinem Roller die Straße Welpe in Vechta, ohne in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Bei dem Roller wurde nach ersten Feststellungen eine Höchstgeschwindigkeit von 55 Km/h festgestellt, wodurch der Roller führerscheinpflichtig wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Verkehrsunfall mit einem leicht verletztem Kind -

Am Freitag den 19.08.2022, gegen 15:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Dammer Straße Ecke Große Straße in Steinfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletztem Kind. Das Kind beabsichtigte mit dem Fahrrad die Straße, an der für sie grün anzeigenden Lichtzeichenanlage zu überqueren. Die 60-jährige Pkw-Fahrerin kam aus Richtung Damme und übersah beim rechts abbiegen das Kind. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock.

