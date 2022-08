POL-OS: Bad Laer: Brand in Produktionsbetrieb für Klinker

Melle (ots) - Vier Diskothekenbesucher, zwei Männer und zwei Frauen, stoppte eine Streife der Polizei Melle am Sonntag gegen 05:30 Uhr in der Industriestraße, unterwegs waren sie in einer Mercedes E-Klasse. Während der Kontrolle war beim Fahrzeugführer, einem 26-jährigen Mann aus Bremen, deutlicher Atemalkohol wahrzunehmen, zusätzlich gab es körperliche ...

mehr