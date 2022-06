POL-LG: ++ Adendorf - Verkehrsunfall mit entgegenkommendem Auto - Fahrer alkoholisiert ++ Lüneburg - Sachbeschädigung auf Schulhof - Zeugenhinweise ++ Gusborn - Kfz-Anhänger gestohlen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Adendorf - Verkehrsunfall mit entgegenkommendem Auto - Fahrer alkoholisiert ++ Lüneburg - Sachbeschädigung auf Schulhof - Zeugenhinweise ++ Gusborn - Kfz-Anhänger gestohlen

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 20.06.2022

Lüneburg

Bleckede, OT. Garlstorf - Ermittlungen nach Fischwilderei

Am 19.06. wurde ein 57-jähriger Boizenburger beim Angeln durch die Wasserschutzpolizei Scharnebeck im Bereich der Elbe kontrolliert. Der Mann angelte in der Elbe, ohne eine Fischereierlaubnis zu besitzen. Zudem wurde festgestellt, dass der 57-Jährige einen gefangenen Karpfen lebend in einer Plastiktüte verwahrte. Aus diesem Grund wurden Verfahren wegen Fischwilderei und wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Lüneburg - Pkw mit Gullideckel aufgebrochen - Zeugenhinweise

Am 19.06. zwischen 06:00 Uhr und 12:15 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines geparkten Pkw VW an der Ilmenaustraße mit einem Gullideckel ein. Aus dem Pkw wurde unter anderem eine Geldbörse entwendet. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Heizkissen setzt Matratze in Brand - Bewohnerin leicht verletzt

Am späten Abend des 19.06. kam es zu einem Kleinbrand in einem Wohnhaus im Medebekskamp. Die 79-jährige Bewohnerin legte nach ersten Erkenntnissen gegen 23:00 Uhr ein eingeschaltetes Heizkissen auf eine Matratze. Nach kurzer Zeit nahm die 79-Jährige Brandgeruch wahr und stellte fest, dass die Matratze, vermutlich aufgrund eines technisches Defektes des Heizkissens, brannte. Dieser konnte durch die Bewohnerin selbstständig gelöscht werden. Allerdings zog sich die 79-Jährige dabei leichte Verletzungen zu, sodass diese im Krankenhaus behandelt wurde. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Lüneburg - Betrunkener Radfahrer stürzt alleinbeteiligt

Am Abend des 19.06. kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Fahrradsturz im Bereich der Straße Am Graalwall. Zeugen meldeten den Radfahrer, welcher offensichtlich nicht mehr fahrtüchtig war und seine Fahrt, trotz des Sturzes, weiterführte. Im Bereich eines Tankstellengeländes konnte der 47-Jährige daraufhin festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durchgeführt.

Adendorf - Verkehrsunfall mit entgegenkommendem Auto - Fahrer alkoholisiert

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Morgen des 19.06. in der Straße Im Suren Winkel. Gegen kurz nach 07:00 Uhr geriet ein 32-jähriger Fahrer eines Pkw Tesla über den Mittelfahrstreifen in den Gegenverkehr, sodass dieser einen entgegenkommenden Pkw Mercedes touchierte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 32-Jährigen ergab mehr als 0,8 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Wittorf - Pkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrerin leicht verletzt

Am späten Abend des 19.06. kam es auf der Kreisstraße 28 zwischen Hohensand und Wittorf zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw Kia gegen kurz vor 23:00 Uhr die Kreisstraße in Richtung Wittorf. In einer Linkskurve kam die 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, zog dann nach links und touchierte neben der Fahrbahn drei Bäume. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 8000 Euro.

Lüneburg - Bedrohung mit Eisenstange und Pkw beschädigt

Am Vormittag des 20.06. randalierte ein 32-jähriger Radfahrer in der Lindenstraße. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene 32-Jährige befand sich gegen 08:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Ein 49-Jähriger musste mit seinem Pkw daher anhalten und fuhr langsam an dem Radfahrer vorbei. Unvermittelt griff der 32-Jährige den Pkw VW an und schlug und tritt mehrfach gegen das Auto. Dieser wurde bei dem Angriff beschädigt. Kurz zuvor kam es bereits im Bereich des Theaters zu einem Sachverhalt mit dem 32-Jährigen. Dieser verfolgte mit einer Eisenstange einen 47-jährigen Mann, welcher im Bereich des Theaters Schutz finden konnte. Durch mehrere anwesende Personen konnte dem 32-Jährigen die Eisenstange abgenommen werden. Entsprechende Strafverfahren unter anderem wegen Bedrohung und Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Lüneburg - Sachbeschädigung auf Schulhof - Zeugenhinweise

Am vergangenen Wochenende kam es zwischen dem 17.06. und dem 20.06. zu einer Sachbeschädigung auf dem Schulhof der Hermann-Löns-Grundschule in der Straße Vor dem Neuen Tore. Unbekannte beschädigten ein Seitenfesnter eines Anbaus der Schule. Zudem wurde vermutlich ein kleines Feuer gelegt, sodass Fliesen beschädigt wurden. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Unfall auf der Reichenbachstraße - Fahrerin leicht verletzt

Am Morgen des 20.06. kam es gegen kurz vor 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Reichenbachstraße in Höhe der Einmündung Im Wendischen Dorfe. Die 59-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr die Reichenbachstraße in Richtung Bockelmannstraße auf der linken Fahrspur. Der 67-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes fuhr auf die Reichenbachstraße auf und wechselte von der rechten Fahrspur unvermittelt auf die Linke. Aus diesem Grund kam es zum Zusammenstoß, wobei die 59-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden von gut 13.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "Auseinandersetzung"

Zu einer größeren Menschenansammlung kam es in den späten Abendstunden des 19.06.22 aufgrund von länger andauernden Streitigkeiten zwischen zwei Großfamilien im Bereich des Schützenplatzes, Tannenbergstraße. Dabei wurde gegen 21:20 Uhr u.a. eine 27-Jährige geschubst und geschlagen. Die Polizei war vor Ort mit mehreren Streifenwagen präsent und ermittelt.

Gusborn - Kfz-Anhänger gestohlen

Einen Kfz-Anhänger stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 15. bis 18.06.22 von einem Grundstück Gusneitz. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg, OT. Schaafhausen - 400 Quadratmeter Grasfläche brennt

Zu einem Brand auf einer Fläche von gut 400 Quadratmetern kam es in den Mittagsstunden des 19.06.22 auf einem Grundstück in Schaafhausen. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Kiosk scheitert - Täter angetroffen und überwältigt

Mit einem Messer versuchte ein 23-Jähriger in den Nachtstunden zum 20.06.22 die Eingangstür des Kiosks am ZOB, Friedensreich-Hundertwasser-Platz, aufzubrechen. Polizeibeamte konnten den Mann gegen 01:45 Uhr vor Ort antreffen und ihn überwältigen. Das Messer des Mannes stellten die Beamten sicher. Parallel prüfen die Ermittler, ob der Uelzener noch für weitere Einbrüche in Frage kommen könnte.

Bad Bevensen - gemeinschaftlich Lebensmittel gestohlen - vorläufige Festnahme

Nicht zum ersten Mal machte ein 28-Jähriger "lange Finger" und "verwechselte Dein & Mein". Am 19.06.22 gegen 11:00 Uhr war der Mann bei einem Discounter im Fritz-Reuter-Weg aufgefallen, als er zusammen mit einem 35-Jährigen mehrere Lebensmittel sowie einen Akku-Bohrschrauber klauen wollte. Mitarbeiter konnten den 28-Jährigen bei der Flucht stoppen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Der 35-Jähriger flüchtete. Da der 28-Jährige bereits wegen einer Vielzahl von weiteren ähnlichen Straftaten aufgefallen war, ordnete ein Bereitschaftsanwalt auf Ansinnen der Polizei die vorläufige Festnahme des Mannes an.

Uelzen, OT. Ripdorf - "Sekundenschlaf" -> von der Fahrbahn abgekommen - 17.500 Euro Sachschaden

Vermutlich aufgrund Sekundenschlafs verunfallte ein 54 Jahre alter Fahrer eines Lkw VW Crafter in den Morgenstunden des 20.06.22 in der Hamburger Straße. Der Mann war gegen 10:00 Uhr mit seinem Lieferwagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, prallte gegen einen geparkten Pkw Opel und schob diesen auf einen weiteren Pkw VW Golf. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von gut 17.500 Euro.

