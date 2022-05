Polizei Düren

POL-DN: Streit auf Maifest

Niederzier (ots)

Im Rahmen einer Feierlichkeit der Maigesellschaft kam es am 22.05.2022, gegen 01:15 Uhr, vor dem Großraumzelt, in den Drieschgärten, zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen einem Besucher und dem dort eingesetzten Sicherheitsdienst nach verbalen Streitigkeiten, sowie Beleidigungen. Aufgrund von unterschiedlichen Angaben der vor Ort beteiligten Personen, konnte der Sachverhalt nicht in Gänze geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

