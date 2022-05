Polizei Düren

POL-DN: Kradfahrer schwer verletzt

Aldenhoven (ots)

Zusammenstoß zwischen PKW und Krad. Am Samstagnachmittag kam es auf der L136 in Höhe de Einmündung Martinusstraße in Aldenhoven zu einem Verkehrsunfall. Hier missachtete ein 44 jähriger Heinsberger mit seinem PKW die Vorfahrt des auf der L136 mit seinem Krad fahrenden 21 jährigen Übach-Palenberger. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde ins Krankenhaus verbracht. Es entstand erheblicher Sachschaden.

