POL-DN: Schlägerei am "Ballermann"

Niederzier (ots) - Im Nachgang zur einer "Mallorca-Party" kam es in der Nacht zum Samstag in der Ortslage Oberzier zu Schlägereien zwischen mehreren Personen. Gegen 00:40 Uhr wurde die Polizei über Notruf zu einer Eskalation auf der Niederzierer Straße und Umfeld hinzugezogen. Vor Ort mussten zwei streitende Personengruppen auseinander gehalten werden, die offenbar bereits schon auf der Veranstaltung miteinander in Konflikt geraten waren. Wie von den Anwesenden zum Teil ...

