Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrerin überholt an Zebrastreifen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 02.07.2021, gegen 13:00 Uhr, soll eine Autofahrerin in WT-Waldshut einen vor einem Zebrastreifen haltenden Pkw überholt haben. In der Folge soll sie auch ein 9-jähriges Kind gefährdet haben, das gerade auf dem Fußgängerüberweg die Straße überquerte. Die Mutter des Kindes erstattete Anzeige bei der Polizei. Ihr Sohn hatte sich das Kennzeichen gemerkt. Der Vorfall passierte in der Brückenstraße am Fußgängerüberweg Höhe des Emma-Stoll-Weges an der Ausfahrt des dortigen Einkaufszentrums. Die Autofahrerin soll das bereits stehende Auto überholt haben. Danach wäre es beinahe zum Zusammenstoß mit dem kleinen Fußgänger gekommen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet Zeugen und insbesondere die Insassen des überholten Autos, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell