Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrraddieb gefasst

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Auf frischer Tat wurde am Dienstagabend der Täter eines Fahrraddiebstahls in der Schulstraße gefasst. Ein Zeuge hatte der Polizei gegen 18:15 Uhr den Diebstahl eines unverschlossenen Mountainbikes aus einer Hofeinfahrt gemeldet. Der Tatverdächtige, ein 31-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis, wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen und gab den Fahrraddiebstahl zu. Das Fahrrad, das einen geschätzten Wert von rund sechshundert Euro hat, wurde wieder an seinen rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell