POL-OS: Melle: Betrunkener Autofahrer rastete aus - vier Polizeibeamte verletzt

Vier Diskothekenbesucher, zwei Männer und zwei Frauen, stoppte eine Streife der Polizei Melle am Sonntag gegen 05:30 Uhr in der Industriestraße, unterwegs waren sie in einer Mercedes E-Klasse. Während der Kontrolle war beim Fahrzeugführer, einem 26-jährigen Mann aus Bremen, deutlicher Atemalkohol wahrzunehmen, zusätzlich gab es körperliche Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum.

Einen Atemalkoholtest lehnte der 26-Jährige ab, daher nahm die Polizei ihn für Blutprobenentnahmen mit in ein örtliches Krankenhaus. In einem Behandlungszimmer widersetzte sich der Mann vehement der Entnahme der Blutproben und musste von der Polizei zu Boden gebracht werden. Dort trat und schlug der Bremer wild um sich und verletzte zwei Beamtinnen und zwei Beamte dadurch jeweils leicht. Mit Hilfe hinzugerufener Unterstützungskräfte konnte eine Ärztin die Blutentnahmen durchführen, anschließend ging es für den 26-Jährigen ins Polizeigewahrsam. Ein Amtsrichter ordnete die Ingewahrsamnahme an. Trotz Hämatomen, Hautabschürfungen und Kratzwunden blieben alle Einsatzkräfte weiter dienstfähig. Auf den Mann aus Bremen kommen derweil mehrere Strafanzeigen zu. Die Mitfahrer aus dem Mercedes mussten ihre Heimreise anderweitig organisieren, von ihnen durfte sich mangels Fahrtüchtigkeit niemand hinter das Steuer setzen.

