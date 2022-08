Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Einbrüche auf Freibadgelände

Bad Essen (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zu Samstag auf das Gelände des Freibads an der Platanenallee vor. Am Kiosk und Kassenhäuschen warfen die Unbekannten Scheiben ein. Im Kiosk wurde randaliert, bevor Lebensmittel entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat, insbesondere zu verdächtigen Personen. Telefonisch ist die Polizeistation in Bohmte unter 05471/9710 erreichbar.

