Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 21. August 2022, um 5.00 Uhr, stand ein 39-jähriger Autofahrer aus Papenburg mit Warnblinklicht auf der Beschleunigungsspur der Auffahrt Cloppenburg/Mitte der B213. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchführt und der Führerschein sichergestellt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 21. August 2022, um 13.15 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg auf dem Ostring in Richtung Höltinghauser Straße und kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 21. August 2022, zwischen 19.45 Uhr und 21.00 Uhr, fuhr eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf dem Parkplatz der Bürgermeister-Heukamp-Straße und beschädigte hierbei einen geparkten BMW 320d. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 21. August 2022, gegen 2.00 Uhr, wurde ein 47-jähriger Mann Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt nach dem Weinfest auf Höhe der Touristeninformation in der Langenstraße. Unvermittelt wurde er von hinten gegen den Kopf geschlagen und fiel zu Boden. Dort liegend, wurde er von vermutlich drei unbekannten Personen getreten. Diese ließen irgendwann von ihm ab und flüchteten in Richtung Kirche. Das 47-jährige Opfer wurde leicht verletzt und ließ sich in einem Krankenhaus behandeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell