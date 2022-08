Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Einbruch in Werkshalle Zwischen Freitag, den 19. August 2022, gegen 16.30 Uhr und Sonntag, den 21. August 2022, um 13.04 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in die Werkshalle eines Sanitärunternehmens in der Straße Am Ring ein. Dort wurde neben Klempnerwerkzeug ein roter Sprinter der Marke Daimler entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter ...

mehr