Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 20. August 2022, 15.00 Uhr und Sonntag, 21. August 2022, 9.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen das vordere Kennzeichen von einem Audi A3, welcher auf einem Parkstreifen vor dem Bahnhof stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Garrel - Autoteile-Diebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 4. August 2022, 16.00 Uhr und Freitag, 19. August 2022, 6.45 Uhr, demontierte eine bislang unbekannte Person diverse Autoteile wie Scheinwerfer, Außenspiegel, Zierleisten, Stoßstangen und einen Katalysator von einem BMW, welcher auf einem Firmengrundstück hinter einer Halle in der Industriestraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 19. August 2022, 12.00 Uhr und Montag, 22. August 2022, 8.45 Uhr, warf eine bislang unbekannte Person mehrere Fenster im Eingangsbereich eines Schulgebäudes in der Königsseestraße ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Samstag, 20. August 2022, 15.00 Uhr und Sonntag, 21. August 2022, 10.00 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person auf einem frei zugänglichen Hinterhof in der Körnerstaße einen abgestellten VW Multivan. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 22. August 2022, um 18.14 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Sevelter Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Autoschlüssel sichergestellt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 22. August 2022, um 21.14 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Kastenwagenfahrer aus Cloppenburg auf der Emsteker Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 22. August 2022, um 19.43 fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf dem Hagenweg und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem fanden die Polizeibeamten mutmaßliche Betäubungsmittel. Diese wurden beschlagnahmt und hierzu ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 22. August 2022, zwischen 10.13 Uhr und 11.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Parkvorgang einen Audi A6, welcher auf einem Parkplatz in der Graf-Stauffenberg-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 22. August 2022, zwischen 12.03 Uhr und 12.13 Uhr, stellte eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin ihr Fahrrad neben einem geparkten VW Polo in der Bahnhofstraße ab. Das Fahrrad kippte jedoch zur Seite, sodass es mit der Beifahrerseite des Pkw zusammenstieß. Dadurch entstand ein Sachschaden am Fahrzeug. Anschließend entfernte sich die Fahrradfahrerin unerlaubt mit dem Fahrrad. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 23. August 2022, um 2.25 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Lindern auf der Straße Zur Radde in Richtung Lindern. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Bei dem Unfall wurde der Mann leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell