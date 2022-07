Polizei Düren

POL-DN: Fahrraddiebe in Düren erwischt

Düren (ots)

Am frühen Mittwochmorgen beobachtete ein Zeuge, wie sich zwei Personen auf der Kölnstraße in der Nähe eines Eis-Cafés an einem Fahrrad zu schaffen machten.

Gegen 02:20 Uhr sah der Zeuge, wie ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger aus Düren sich zu Fahrrädern neben einer Eisdiele begaben um heftig an diesen zu rütteln. Nachdem sie es scheinbar nicht schafften ein Fahrradschloss zu öffnen, trugen sie es in Richtung "Am Pletzerturm" davon. Im Bereich des REWE-Marktes konnten sie dann von zwei Hundeführern der Polizei Düren aufgegriffen und zunächst der Polizeiwache Düren zugeführt werde. Die beiden Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

