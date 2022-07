POL-DN: An der Ampel bewusstlos geworden

Nideggen (ots) - Am Dienstagabend stürzte auf der L246 zwischen Brück und Schmidt ein 60-jähriger Kradfahrer aus Jülich. Gegen 20.00Uhr befuhr der Jülicher mit seinem Zweirad die L246 von Brück nach Schmidt. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Hierdurch kam der 60-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Rückfragen bitte an: ...

