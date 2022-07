POL-DN: Alkoholisiert mit Sattelzug unterwegs

Aldenhoven (ots) - Bereits am 09.07.2022 ereignete sich in Aldenhoven eine Verkehrsunfallflucht, bei dem ein geparkter Pkw nicht unerheblich beschädigt wurde. Am Samstag, gegen 18:45 Uhr wurden Polizeibeamte der Polizeiwache Jülich nach Aldenhoven auf den Parkplatz des EDEKA-Marktes an der Straße "Am Alten Bahnhof" gerufen, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw einer 38- Jährigen aus ...

