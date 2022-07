Polizei Düren

POL-DN: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Aldenhoven (ots)

Bereits am 09.07.2022 ereignete sich in Aldenhoven eine Verkehrsunfallflucht, bei dem ein geparkter Pkw nicht unerheblich beschädigt wurde.

Am Samstag, gegen 18:45 Uhr wurden Polizeibeamte der Polizeiwache Jülich nach Aldenhoven auf den Parkplatz des EDEKA-Marktes an der Straße "Am Alten Bahnhof" gerufen, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw einer 38- Jährigen aus Aldenhoven gerammt hatte. An dem Pkw der Aldenhovenerin entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit über das Gelände der Markant-Tankstelle. Bei der Ausfahrt zur Straße "Am Alten Bahnhof" stieß das flüchtige Fahrzeug beinahe mit einem weiteren Pkw zusammen.

Das Verkehrskommissariat in Jülich bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Hergang oder zum Flüchtigen machen können, sich während der Bürodienstzeit unter der Nummer 02421 949-5230 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell