POL-IZ: 220525.4 Itzehoe/ Hochdonn: Whats App-Betrüger immer noch aktiv

Mehlbek (ots) - Am Freitag um 14:30 Uhr bemerkte eine Reinigungskraft, dass Einbrecher das Sportlerheim an der Dorfstraße heimgesucht hatten. Diese hebelten die Außentür und den Zugang zu einer Abstellkammer auf. Entwendet wurde eine kleine Geldkassette am Tresen mit einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Astrid Heidorn Große ...

mehr