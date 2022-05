POL-IZ: 220525.2 Süderau: Zwei Aufsitzrasenmäher entwendet - Zeugen gesucht

Meldorf (ots) - Am Montag hat eine Frau in Meldorf beim Einkaufen ihr Portemonnaie offen in ihrem Wagen liegengelassen, was ein Dieb sofort nutzte. Er griff die Geldbörse und erbeutete hundert Euro. Gegen 15.00 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Lidl in der Altentreptower Straße auf. Ihren Einkaufskorb mitsamt sichtbarer Geldbörse stellte sie im Einkaufswagen ab. Diese Gelegenheit ließ ein Unbekannter sich nicht ...

