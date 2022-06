POL-MG: Gemeinsame Nachtragsmeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach zu" Totes Mädchen aufgefunden"- 24-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Mönchengladbach (ots) - Ein noch unbekannter Täter hat bereits am Samstag, 25. Mai, zwischen 16 Uhr und 17 Uhr an der Hackesstraße im Stadtteil Bettrath zehn geparkte Autos durch Kratzer beschädigt. Die Autos wurden entlang der rechten Fahrzeugseite beschädigt, also an der Seite, die dem Gehweg zugewandt ist. Dazu wurde ein spitzer Gegenstand verwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas ...

