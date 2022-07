Polizei Düren

POL-DN: Fahrraddiebe in Jülich erwischt

Jülich (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein Fahrraddiebstahl schnell aufgeklärt werden konnte.

Am Dienstag, gegen 23:28 Uhr meldete ein Zeuge, dass an der Rurtalbahnhaltestelle Waldstraße in Jülich sich zwei Personen, die zuvor mit einem Pkw angereist waren, mit einem Winkelschleifer an einem Fahrrad zu schaffen machten. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden Tatverdächtigen vom Tatort, einer mit einem entwendeten Fahrrad, einer mit dem Pkw. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten der Polizeiwache Jülich sowohl den flüchtigen Fahrradfahrer, als auch den Pkw-Fahrer antreffen. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36-Jährigen und einen 41-Jährigen aus Jülich. Bei der Kontrolle des Pkw konnte auf der Rückbank ein Winkelschleifer aufgefunden werden. Der 36-jährige Fahrzeugführer stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Der 41-Jährige, welcher auf dem Fahrrad vom Tatort geflüchtet war, konnte auf der Dürener Straße gestellt werden. Er versuchte sich noch vergeblich im hohen Gras am Fahrbahnrand zu verstecken. Auch der 41-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Bei beiden Tatverdächtigen wurden Blutproben entnommen, der 41-Jährige wurde bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

